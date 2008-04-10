Куніцин звинувачує міськраду Севастополя в незаконній передачі 13 тис. га землі

Севастополь. 10 квітня. УНІАН. Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН звинувачує міську раду в крадіжці 13 тисяч гектарів севастопольської землі. Вчора в прямому ефірі ТРК «Неаполь» С.КУНІЦИН заявив: «на сесії міськради відбулася фантастична крадіжка севастопольської землі».

За його словами, «міськрада майже 13 тисяч гектарів (це рівно стільки за площею, скільки Севастополь займає як місто) віддала комерційній структурі під мисливські господарства за 500 тисяч гривень на рік. А держадміністрація в оренду віддала 363 гектари (зазначу, за рішенням суду) за один мільйон гривень на рік, і мільярди доларів вкладуть інвестори в наші проекти». Він також зазначив, що представники міськдержадміністрації «зараз тісно працюють з правоохоронними органами з цих питань».

Як додав С.КУНІЦИН, «ті тисячі гектарів, які міськрада віддала комерційній структурі, - це не тільки лісомисливські угіддя, це улюблене місце відпочинку севастопольців. Я вже не говорю про те, що на цих 13-ти тисячах гектарів не зможуть полювати прості мисливці».

На думку керівника виконавчої влади Севастополя, «рішення депутатів про 13 тисяч гектарів ухвалене з перевищенням повноважень, тому що ця земля є державною, якою вони не мають права розпоряджатися». «Землі лісового фонду, Міністерства оборони – це не землі місцевих рад», - сказав С.КУНІЦИН.

Довідка УНІАН. Площа території міста Севастополя становить 12 тисяч гектарів, а площа «великого Севастополя», з Балаклавою та Балаклавським районом (цей район становить 60% території міста), селищами та селами займає 87 тисяч гектарів.