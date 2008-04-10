Самовільно зайняту землю в охоронній зоні Судакської фортеці звільнили

За рішенням Судакського міського суду сьогодні була звільнена самовільно зайнята земельна ділянка, яка розташовувалася в охоронній зоні відомого історичного памятника "Судакська фортеця" (Судак, Крим).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

У 2007 році прокуратурою Судака був заявлений позов на користь міськради про звільнення даної земельної ділянки. Суд повністю погодився з доводами прокурора.

Напередодні в прокуратурі Судака проводилася нарада, на якій силові органи були орієнтовані на силове звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. Але «господар» самозахоплення вважав за краще не доводити справу до застосування сили і добровільно залишив зайняту землю.