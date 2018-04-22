Виселення по-алуштинськи (фото)
Близько тисячі правоохоронців з бронетехникою оточили будинок... Кримських татар примусово виселяли із незаконно зайнятих квартир... Люди жили з тим, що їх виселятимуть у будь-якому разі...
Взимку 2005 року кримські татари зайняли частину квартир у багатоповерхівці на вулиці Ювілейній в Алушті. Репатріанти заявили, що їм ніде жити... Кілька разів судові виконавці спробували виселити репатріантів, проте рішення суду виконати не вдалося.
10 квітня 2008 року 800 правоохоронців (зокрема із загонів спеціального призначення) з бронетехнікою оточили житловий будинок у Алушті.
Судові виконавці з Миколаїва виселяли кримських татар із самовільно зайнятих квартир.
Виселення відбулося на підставі рішення Печерського районного суду Києва, повідомив Меджліс кримських татар.
Одна з мешканок погрожувала вистрибнути у вікно. Але потім передумала.
Більшість кримських татар добровільно відкривали двері судовим виконавцям.
Люди жили з тим, що їх виселятимуть у будь-якому разі...
У захоплених квартирах, де нікого не було, виламували двері. Майно описували
Фото Олексія Сувірова / УНІАН