Ющенко нагородив кримського лісничого орденом «За мужність» (посмертно)
17:50, 11 квітня 2008Крым
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Життя забрала пожежа в заповіднику
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом «За мужність» III ступеня лісничого Оползневського лісництва Криму Володимира Тарєєва (посмертно).
Про це повідомляється в Указі Глави держави № 331/2008.
"За мужність і самовіддані дії, виявлені під час гасіння пожежі в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику Автономної Республіки Крим, постановляю нагородити орденом «За мужність» III ступеня Тарєєва Володимира Володимировича - лісничого Оползневського лісництва, Автономна Республіка Крим (посмертно)", - йдеться в документі.
Нагадаємо, влятку 2007 р. вогонь в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику забрав життя двох людей - лісничого В.Тарєєва та його дружини.
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