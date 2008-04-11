Ющенко нагородив кримського лісничого орденом «За мужність» (посмертно)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом «За мужність» III ступеня лісничого Оползневського лісництва Криму Володимира Тарєєва (посмертно).

Про це повідомляється в Указі Глави держави № 331/2008.

"За мужність і самовіддані дії, виявлені під час гасіння пожежі в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику Автономної Республіки Крим, постановляю нагородити орденом «За мужність» III ступеня Тарєєва Володимира Володимировича - лісничого Оползневського лісництва, Автономна Республіка Крим (посмертно)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, влятку 2007 р. вогонь в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику забрав життя двох людей - лісничого В.Тарєєва та його дружини.