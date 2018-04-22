Хто розгойдує човен?

У Криму знову сплюндрували мусульманське кладовище. На цвинтарі в селищі Чистеньке під Сімферополем розбито 39 надгробків.

Два місяці тому невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені на мусульманському кладовищі в кримському смт Нижньогірське. Міліція порушила кримінальну справу за ознаками статті 297 КК України (наруга над могилами), але винних досі не знайшла…

Одним із перших розгромлені плити на цвинтарі в селищі Чистеньке побачив наглядач кладовища. Був шокований: 39 надгробків розбито, на заборі кладовища напис «Татары – вон из Крыма!», намальована шибениця й перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля забору 4 християнські венки.

Звістка про акт вандалізму рознеслася буквально за лічені хвилини. Вже вранці на цвинтарі почали збиратися жителі довколишніх селищ компактного проживання, депутати кримського парламенту, представники Меджлісу. Кримські татари були обурені. Вирішили йти на головну площу Сімферополя.

У Меджлісі впевнені: у Криму зростання ксенофобії. Приклади тому – крім осквернень кладовищ, антитатарські написи. Вони з`явилися днями – в Сімферополі, в Білогірську.

Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, треба разом обдумати, «кому потрібна така система в здійсненні провокацій і злочинів».

- Я сподіваюся, влада думатиме про те, як зупинити ескалацію ненависті в Криму. А вона є. У тому, що останнім часом частішають випадки відкритого прояву ксенофобії у формі таких наруг, я звинувачую не правоохоронців, при всій моїй незадоволеності їхньою роботою - велику відповідальність за зростання ксенофобії несе влада. Не можна бути вибірковим у прояві своєї доброти або нелюбові, - заявив Чубаров. - Для нас очевидно, що є сили, які хочуть підірвати ситуацію в Криму. Ми всі в одному човні, це – Крим, і розгойдувати його (човен - УНІАН) нікому не дозволено...

Кримські татари мають намір звернутися до міжнародної громадськості, а також до Верховної Ради України і Президента Віктора Ющенка з тим, аби добитися зміни влади в Криму.

- Треба міняти владу, яка не може захистити права свого народу, проявляючи безпорадність і всіляко ігноруючи події, що відбуваються, зачіпають релігійні і національні почуття корінного народу Криму. Доки центральна влада серйозно не зверне уваги на проблеми кримськотатарського народу і ксенофобські настрої, що посилюються, щодо наших співвітчизників, на те, що на території Криму вільно діють «скінхеди» і різні незаконні воєнізовані організації, що дестабілізують ситуацію в Криму, - акти вандалізму лише продовжуватимуться, - заявив під час мітингу керівник секретаріату Меджлісу Заїр Смедляєв.

Рада міністрів Криму вже засудила осквернення кладовища в селі Чистеньке.

- Ця та інші подібні спроби розпалити вогонь міжнаціональної ворожнечі викликають справедливе обурення у всіх кримчан, незалежно від національності і належності до релігійних конфесій, - йдеться в заяві Радміну.

- Органи влади автономії прагнуть зробити все для того, аби запобігти і не допустити в Криму будь-які негативні прояви на релігійному і міжетнічному грунті, - підкреслив уряд АРК.

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола Іллічов назвав «навмисною провокацією» осквернення мусульманського кладовища.

- Здійснено чергову навмисну провокацію, про що свідчать: спосіб скоєння злочину (надгробні плити не розбиті, а акуратно демонтовані й покладені на землю), відсутність будь-яких слідів (імовірно злочинці діяли в рукавичках) і часовий чинник (два місяці з дня скоєння вандалізму в Нижньогірському районі, в ніч після виконання судового рішення щодо звільнення незаконно зайнятих квартир в Алушті, напередодні візиту до Криму Місії ООН із питань міжнаціональних відносин, практично за місяць до Дня депортації - 18 травня), - зазначає Іллічов.

Він вже віддав наказ узяти під охорону всі мусульманські кладовища на території кримського півострова.

- Розуміючи вибухонебезпеку ситуації й усвідомлюючи ступінь відповідальності за збереження спокою й правопорядку в Криму, мною віддано наказ про взяття під охорону всіх мусульманських кладовищ на території Криму. Ми не допустимо дестабілізації ситуації, розпалювання міжнаціональної ворожнечі й готові до найрішучіших і найжорсткіших дій щодо провокаторів, - підкреслив він.

В.о. начальника Головного управління МВС України в Криму також заявив, що міліція докладає всіх зусиль для встановлення осіб, які скоїли акти вандализму, а головне - до встановлення істинних натхненників і організаторів "даного ганебного явища".

Це спланована акція. Чия? Кримські татари кивають на п`яту колону, яка постійно "тримає ніс за вітром". Тим часом, серед версій злочину міліція розглядає і провокацію з боку самих кримських татар. До речі, ця версія активно підтримується в російських інтернет-виданнях...

...Днями в центрі Сімферополя заклали Сквер Дружби народів Кріму. Мабуть, рано?!