Цього тижня «російський народ Криму» відзначатиме головне національне свято

19 квітня у Сімферополі (Крим) відбудеться святковий мітинг прихильників східнослов`янської єдності.

19 квітня - 225 роковини проголошення маніфесту Катерини Великої «Про включення півострова Крим, острови Тамань і всієї Кубанської сторони в склад Російський імперії». Традиційно Російська община Криму (РОК) відзначає 19 квітня як День Возз`єднання Криму з Росією.

На площі перед Верховною Радою Криму відбудеться святковий мітинг прихильників східнослов`янської єдності. "У мітингу візьмуть участь керівники Російської общини Криму , видні кримські і українські політики. У програмі мітингу – обговорення актуальних політичних проблем", - йдеться у повідомленні РОК. Після мітингу відбудеться святкова хода по центральних вулицях Сімферополя. РОК запрошує кримчан підтримати "головне національне свято російського народу Криму".