Останки 38 радянських воїнів поховано на братському кладовищі в Севастополі
19:28, 15 квітня 2008Крым
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З почестями та за християнським звичаєм
У Севастополі на братському кладовищі Приморської армії, що в селі Оборонне, сьогодні поховано останки 38 радянських воїнів.
Як передає кореспондент УНІАН, в похованні і жалобному мітингу взяли участь ветерани війни, керівництво Балаклавського району міста, школярі, жителі села і Севастополя, представники командування, оркестр та підрозділ почесної варти Військово-Морських Сил України.
Загиблих захисників Севастополя поховано з воїнськими почестями та за християнським звичаєм, молебінь відслужив настоятель Балаклавського храму 12-ти апостолів ієромонах Кіпріян.
Всього на братському кладовищі Приморської армії в селищі Оборонне поховано понад 1,5 тисячі радянських воїнів.
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