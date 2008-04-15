Останки 38 радянських воїнів поховано на братському кладовищі в Севастополі

У Севастополі на братському кладовищі Приморської армії, що в селі Оборонне, сьогодні поховано останки 38 радянських воїнів.

Як передає кореспондент УНІАН, в похованні і жалобному мітингу взяли участь ветерани війни, керівництво Балаклавського району міста, школярі, жителі села і Севастополя, представники командування, оркестр та підрозділ почесної варти Військово-Морських Сил України.

Загиблих захисників Севастополя поховано з воїнськими почестями та за християнським звичаєм, молебінь відслужив настоятель Балаклавського храму 12-ти апостолів ієромонах Кіпріян.

Всього на братському кладовищі Приморської армії в селищі Оборонне поховано понад 1,5 тисячі радянських воїнів.