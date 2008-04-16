Міліція Криму закликає допомогти з охороною мусульманських кладовищ

Кримська міліція надіслала до міських і районних адміністрацій автономії офіційні листи про необхідність знаходження коштів для організації цивільної охорони мусульманських кладовищ і взаємодії з місцевою міліцією.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму.

Як йдеться в повідомленні, щоб уникнути здійснення провокацій напередодні 18 травня – Дня пам`яті жертв депортації кримськотатарського народу – виконуючий обов`язки начальника кримської міліції Микола ІЛЛІЧОВ направив вказівку в органи внутрішніх справ Криму вивчити питання ”про наявність на території обслуговування кожного міськрайону мусульманських кладовищ”. «Ухвалено рішення про організацію охорони максимальної кількості ритуальних об`єктів. У територіальних ВВС вжиті заходи з наближенню піших і мобільних нарядів до даних об`єктів. Це питання поставлене як пріоритетне для дільничних інспекторів міліції у віддалених селах», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, відзначають в кримському Главку МВС, в тих регіонах Криму, де є значна кількість мусульманських поховань, міліціонерам буде проблематично самостійно справитися з поставленим завданням. «Тому ухвалено рішення про напрям в міськрайадміністрації офіційних листів про необхідність дослідження засобів для організації цивільної охорони і взаємодії з місцевою міліцією», - говориться в повідомленні.

Зараз, за даними міліції, на території Криму є 1195 кладовищ (768 слов`янських і 427 мусульманських).

Зараз Головне управління МВС України в Автономії разом з урядом і парламентом Криму уточнює офіційну кількість і місцерозташування всіх поховань на території півострова.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 лютого на мусульманському кладовищі в кримському смт Нижньогірський вандали розбили майже всі надгробки – більше 200. За даним фактом було порушено кримінальну справу, вандали поки що не знайдені.

У ніч з 10 на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке в передмісті Сімферополя невідомі зруйнували 39 надгробних каменів. На огорожі кладовища був написаний образливий по відношенню до кримських татар напис, намальовано шибеницю і перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля огорожі кладовища невідомі залишили 4 християнських вінка. Правоохоронці проводять розслідування за даним фактом.

В. о. начальника Головного управління МВС України в Криму М.ІЛЛІЧОВ після акту вандалізму в передмісті Сімферополя віддав наказ узяти під охорону всі мусульманські кладовища на території півострова.