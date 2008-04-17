МЗС Росії спростовує початок консультацій щодо виведення Чорноморського флоту

Твердження України про початок консультацій щодо виведення Чорноморського флоту не відповідають дійсності, зазначається в коментарі на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

"Справді, українська сторона 15 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ Росії і України передала російській стороні проект меморандуму про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації з території України", - йдеться в повідомленні російського МЗС.

У документі наголошується, що "українській стороні було сказано, що в Москві розглянуть цей документ, проте обговорення цієї теми не є для нас актуальним".

"Водночас була зазначена важливість рішення практичних питань, пов`язаних із забезпеченням умов, необхідних для повноцінного функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в зовнішньополітичному відомстві, робота в цьому напрямі ведеться в рамках відповідної Підкомісії російсько-української міждержавної комісії та її робочих груп.

У МЗС також зазначили, що чергове засідання Підкомісії заплановане на червень 2008 року.

"Таким чином, твердження про початок консультацій з питань виведення флоту з території України не відповідають дійсності. Позиція української сторони щодо термінів перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України нами взята до уваги, і вона враховуватиметься при будуванні всього комплексу відносин між двома державами", - говорять в МЗС РФ.