Прес-конференція ”Питання функціонування судової і правоохоронної системи України”

11:38, 18 квітня 2008
Крым
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21 квітня - 10.00. Прес-конференція народного депутата України від блоку "Наша Україна - Народна самооборона", голови підкомітету ВР України з питань формування суддівського корпусу Юрія БУТА на тему:  "Питання функціонування судової і правоохоронної системи України, питання реформування судової гілки влади".

Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).

 

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