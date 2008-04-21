Кримський БЮТ вважає розправою затримання свого активіста

Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко розцінює арешт активіста Суданської міської організації БЮТ Володимира НІКІТЕНКА «як політичну розправу».

Про це сьогодні повідомила прес-служба Кримської організації «Батьківщини».

«10 квітня під стінами Судакської міської ради відбувся мітинг, одним з організаторів якого був В.НІКІТЕНКО. Того дня жителі міста разом з НІКІТЕНКОМ спробували потрапити на засідання земельної комісії, щоб зажадати запровадити мораторій на виділення землі до ухвалення генерального плану забудови Судака. Реакцією міської ради на думку жителів міста стало звинувачення організатора мітингу НІКІТЕНКА в хуліганстві. Міський суд звинувачення підтримав і 16 квітня за позовом міськради постановив заарештувати НІКІТЕНКА на 5 діб», - повідомляє кримський БЮТ.

Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко наполягає на тому, що В.НІКІТЕНКО закону не порушував. Голова фракції БЮТ у міськраді Судака Ігор ГОРШОВ вважає, що «таким чином місцева влада розправляється з неугодними людьми».