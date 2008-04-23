Міжбанківська конференція країн СНД та Балтії розпочне роботу в Ялті

Завтра, 24 квітня, в Ялті розпочинає роботу XVI міжбанківська конференція країн СНД і Балтії.

Як повідомили УНІАН в секретаріаті конференції, в нинішньому форумі візьмуть участь понад 430 керівників і провідні фахівці більш ніж 220 провідних банків України, Росії, Казахстану, Польщі, країн СНД та Балтії, Великобританії та інших країн світу.

Цього року в рамках конференції пройде пленарне засідання за участю керівництва Національного банку України, присвячене питанням зростання банківського сектора в умовах динамічного ринку, що розвивається. Тематичні секції форуму будуть присвячені виключно новим технологіям та інструментам фінансового ринку, зокрема, досвіду проведення сек’юрітізаційних операцій, IPO, новим можливостям ринку форекс, питанням вдосконалення менеджменту банків, що дасть змогу учасникам конференції одержати ще більше необхідної інформації, повний доступ до практичного досвіду роботи банків у різних сферах діяльності.

Генеральним спонсором XVI Ялтинської міжбанківської конференції є інвестиційний банк UBS, спонсори конференції: компанія ODL Securities, REUTERS та «Банк Московський Капітал».