31 кримінальну справу порушено цього року на розкрадачів бюджетних грошей

У поточному році на розкрадачів бюджетних грошей прокуратурою Криму порушено 31 кримінальну справу.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, серед економічних злочинів стабільно утримують лідерство махінації з бюджетними коштами.

"У незаконному отриманні дотацій, привласненні бюджетних грошей, заниженні суми виплат до держскарбниці викрито посадовців місцевих рад, виборчих ділянок, медустанов, сільськогосподарських, комунальних і приватних підприємств. Серед обвинувачених є й пересічні громадяни, які за різними підробленими довідками незаконно одержували виплати з бюджету", - йдеться у повідомленні.

Цього року за результатами проведених перевірок додержання законодавства, спрямованого на захист економічних інтересів держави, кримськими прокурорами відшкодовано до бюджету 6 мільйонів гривень, ще 8,5 мільйонів стягнуто до скарбниці за позовами прокуратури.

У 2008 році органами прокуратури Криму опротестовано майже 100 незаконних рішень органів місцевої влади і державного контролю, якими порушувалися економічні інтереси держави.