У Севастополі група людей незаконно використовує назву руху Луценка

Кримське відділення «Народної самооборони» заявляє, що у Севастополі «група людей на чолі з паном Зеленчуком В.В.» здійснює незаконну й безпідставну діяльність, використовуючи назву Громадянського руху «Народна самооборона».

«Пан Зеленчук В.В. не був і не є членом «Народної самооборони», тому не має жодних юридичних підстав виступати від імені цієї організації, видавати себе за голову організації та використовувати будь-яку символіку «Народної самооборони», - йдеться у заяві, текст якої розміщений на офіційному сайті руху

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Олег Новиков заявляє, що всі наявні у В.Зеленчука документи недійсні.

На сьогоднішній день єдиним куратором Севастополя від «Народної самооборони» вже більш ніж півроку є Володимир Правдивець.