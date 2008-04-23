У Криму планують встановити рекорд на найбільшу колону медичних працівників

У Євпаторії відкриття курортного сезону-2008 відбудеться 1-2 травня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Євпаторійського виконкому, дводенна святкова програма називається «Парад курортів».

«Сім парадів пройде в цей час в Євпаторії», - повідомляє прес-служба. Найграндіозніший, в якому візьмуть участь трудові колективи здравниць і підприємств сфери курорту, продемонструє готовність міста до прийому гостей. У цьому параді візьмуть участь близько 6 тисяч чоловік і планується встановити рекорд України на найбільшу колону медичних працівників.

2 травня в рамках міжнародного фестивалю «Малий Єрусалим» відбудеться парад-чемпіонат живих скульптур за участю театральних колективів з різних країн світу. ”На екскурсійному маршруті в старій частині міста «оживуть» відомі історичні персонажі і літературні герої”, повідомляє прес-служба Євпаторійського виконкому.

Ще однією «родзинкою» цього дня стане парад національних кухонь народів Криму, під час якого кожен охочий зможе скуштувати національні блюда, приготовані за старовинними рецептами.

1-2 травня в Євпаторії відбудеться презентація «Міста майстрів», працюватимуть різноманітні виставки і вернісажі. Вечірньої пори євпаторійці і гості курорту зможуть побачити парад феєрверків і барвисте файєр-шоу – парад вогню.