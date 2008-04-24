Москаль просить спорудити у Сімферополі пам’ятник жертвам армії Власова

Народний депутат України (депутатська група «Народна самооборона»), перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Сімферопольської міської ради та Верховної Ради Криму з проханням врахувати кошти при формуванні бюджету на 2009 та виділити земельну ділянку в межах Сімферополя для спорудження монументу, присвяченого увіковіченню пам’яті жертв, постраждалих від дій «Русской освободительной армии» (РОА), очолюваної генералом Власовим.

Про це повідомляє офіційний сайт «Народної самооборони».

«Пам’ятник буде присвячений також жертвам, постраждалим від дій співвітчизників, які замість захисту Батьківщини її зрадили та перейшли на бік ворога, стали начальниками поліції, старостами міст, керівниками державних установ та діяли від імені ворога на окупованій території», - йдеться у повідомленні.

В листах говориться , що «діями таких керівників як генерал Власов, до Німеччини насильно відправлялася молодь. А як приклад зради, можна навести дії уродженця Донбасу старшого лейтенанта Червоної Армії Володимира Солітковського, який у 1941 році добровільно перейшов на бік фашистів і очолив Краснодонську поліцію. Під його керівництвом поліція м. Краснодон, яка складалася з жителів Луганської області, здійснювала арешти, катування, розстрілювала мирних жителів. У січні 1943 року краснодонськими поліцаями було заарештовано та жорстоко страчено учасників молодіжної підпільної організації «Молода гвардія».

«В листах-зверненнях зазначається, що добровільно вступили до лав «РОА» та взяли участь в бойових діях проти бійців Червоної Армії на стороні фашистів близько 1,1 тисячі жителів Криму», - повідомляє прес-служба «НС».

У зв’язку з зазначеними фактами, Г.МОСКАЛЬ особливо наголошує і наполегливо звертається з проханням увіковічити пам’ять постраждалим від дій РОА та зрадників.

Відмова у виділенні земельної ділянки для встановлення монументу призведе до морально-політичних наслідків для депутатського корпусу Сімферопольської міськради, «яким буде надано широкого розголосу серед громадськості нашої держави», заявив Г.МОСКАЛЬ.