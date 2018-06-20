Кримська Голландія в цвіту (фото)

Кримська Голландія в цвіту. У селі Янтарне Красногвардійського району Криму - буйство фарб. Щороку ближче до травневих свят розцвітає найбільше на пострадянських просторах поле тюльпанів.

Плантація тюльпанів з`явилася ще в радянські часи. В кінці 1970-х поле тюльпанів було першим експериментальним в Криму, у той час воно займало 200 гектарів і вважалося найбільшим на планеті. Першотравень країна повинна була зустрічати з квітами.

Зараз поле близько 10 га. Понад 2,5 млн. тюльпанів росте на цій теріторії. Тюльпани в Янтарному вирощують на цибульки, тому "карнавал квітів" триває недовго. Одразу як квіти розцвіли, їх зірвуть. Для розмноження потрібні тільки цибульки.

Як кажуть, в Криму з сотні тюльпанів розцвітають 95, а в Голландії тільки 70...

Фото Олексія Сувірова / УНІАН. А також Maiklyalta