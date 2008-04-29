Яценюк висловив співчуття родичам загиблих у катастрофі гелікоптера Мі-8

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК висловив співчуття рідним та близьким загиблих у аварії гелікоптера Мі-8 у районі платформи «Таврида» «Чорноморнафтогазу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламенту.

«Від імені Верховної Ради України та від себе особисто висловлюю співчуття сім’ям загиблих. Смерть кожного українця є великою трагедією. Ніхто не зможе повернути рідним сина, брата або батька», – йдеться у співчутті А.ЯЦЕНЮКА.

Голова ВР наголосив, що сумую у ці дні з родичами загиблих. “Втратити найрідніших і найближчих - це велике горе і нестерпний біль. В такі хвилини слова є зайвими», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в акваторії Чорного моря, приблизно в 40 милях від кримського мису Тарханкут, під час здійснення посадки на бурову установку «Таврида» вертоліт Мі-8, який належить компанії «Універсал-Авіа» і був орендований компанією «Нафтогаз України», зачепився гвинтом за вежу, впав на платформу і загорівся. На борту вертольота було три члени екіпажа і 17 пасажирів. Пожежа ліквідована персоналом «Тавриди». У результаті катастрофи Мі-8 загинули всі 20 осіб, які були на борту вертольота.

Створено Урядову комісію з розслідування причин аварії вертольота.