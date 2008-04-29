У Сімферополі проводиться упізнання загиблих у результаті катастрофи вертольоту Мі-8 у Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив голова Урядової комісії з розслідування причин катастрофи Мі-8, міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, у тих випадках, коли не вдасться упізнати тіла, медики проведуть експертизу ДНК. Міністр зауважив, що мінімальний термін проведення такої експертизи становить 10 днів.

Разом із тим, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що досягнута домовленість з представниками Генпрокуратури про те, щоб упізнання проводилося якнайшвидше, щоб дати можливість родичам поховати загиблих членів екіпажу і співробітників «Чорноморнафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу "Таврида" в Чорному морі. На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажа, всі вони загинули.

Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі "Тавриди", перевернувся і загорівся.