Чорний понеділок забрав 20 життів

У Криму розбився вертольот Мі-8. Загинули 20 чоловік - всі, хто знаходився на борту. Серед загиблих - 19 громадян України і один громадянин Білорусі...

Бригаді робочих «Чорноморнафтогазу» треба було змінити вахту на плавучій буровій установці «Таврида» в Чорному морі.

На платформу бурильників доставляв вертоліт, який виконував політ за заявкою «Чорноморнафтогазу». Це був звичайний рейс... Але нафтовики на «Тавриду» не долетіли. Понеділок, 28 квітня, виявився фатальним. При заході на посадку Мі-8 зачепив гвинтом опорну колону, впав на платформу, вибухнув і загорівся. Відразу загинуло 19 оcіб: 16 співробітників «Чорноморнафтогазу» і 3 членів екіпажу. Ще один працівник ЧНГ уцілів – але через кілька годин помер від ран.

Розглядаються чотири версії аварії. Основної - поки немає

Вертольот Мі-8, який перевозив робочих, був 1987 року виробництва. У 2001 році проходив ремонт. Ресурс повітряних суден такого типу – 30-35 років.

Перед польотом – який був після пасхальних свят – льотчики не проходили медогляд. Виявляється, це не передбачено регламентом: з 2005 року скасовано обов`язковий медогляд перед кожним вильотом.

Пілот, що управляв машиною, був молодим, але недосвідченим його назвати не можна. І це точно не був льотчик-стажер, як написали деякі ЗМІ.

- За тією інформацією, яку ми сьогодні маємо: за кермом сидів командир екіпажу – дійсно, молодий командир, він був командиром три місяці, але в нього достатній досвід польотів на цьому типі вертольота - десь 1300 годин нальоту, сказати, що це недосвідчена людина - важко, хоча як командир – він новий. Поруч із ним сидів заступник командира авіазагону, який його інспектував, - повідомив голова Урядової комісії з розслідування причин катастрофи вертольоту, міністр транспорту і зв`язку України Йосип Вінський.

Машиною управляв не стажер, кажуть в кримській авіакомпанії «Універсал-Авіа», якій належав гелікоптер. Підготовка членів екіпажу вертольоту була на достатньому рівні.

Урядова комісія вивчає обставини катастрофи. Наразі комісія розглядає чотири версії аварії: помилка пілота; погодні умови; технічні несправності і четверта версія – зовнішнє втручання.

- Основної версії поки що немає, - сказав Вінський. Її визначать не раніше, ніж за 10 днів, коли відбудуться усі експертизи.

За фактом катастрофи порушено кримінальну справу. Справа – на контролі Генпрокуратури. Глава Мінтрансу доручив своєму заступнику - голові Державіаадміністрації Олександру Давидову здійснити комплексну позапланову перевірку щодо стану безпеки польотів та організації льотної роботи кримського «Універсал-Авіа».

Розібратися в причинах катастрофи допоможе «чорний ящик» та голосовий самописець. Їх знайшли ввечері 29 квітня на місці аварії Мі-8. «Чорний ящик» вже віддали на розшифровку.

Ми пам`ятатимемо їх – всіх разом і кожного поімено...

У зв’язку з катастрофами гелікоптера Мі-8 у Чорному морі та судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі Президент Віктор Ющенко оголосив 30 квітня в Україні днем жалоби.

Співчуття Україні у зв`язку з аварією Мі-8 висловили Президент Росії Володимир Путін і Президент Білорусії Олександр Лукашенко. Керівництво України – Президент, прем`єр і спікер – направили телеграми співчуття на адресу родичів працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз». У телеграмах Ющенка, Тимошенко, Яценюка мовиться, що держава зробить все необхідне, щоб підтримати сім`ї загиблих у важку годину і надати їм належну допомогу.

Сім`ям загиблих уряд планує виділити близько 12 млн. грн. По 380 тис. грн. компенсації для кожної сім`ї загиблого в катастрофі вертольота, а також понад 76 тисяч кожній неповнолітній дитині, яка залишилась без батька.

Допомогу рідним і близьким працівників підприємства надасть НАК «Нафтогаз України» та «Чорноморнафтогаз».

Працівники «Чорноморнафтогазу» вже перерахували 500 тис. грн. як матеріальну допомогу. Правління компанії ухвалило рішення виділити до 100 тис. грн. матеріальної допомоги кожній сім`ї, яка втратила годувальника.

- Правлінням компанії буде виділено кожній сім`ї по 100 тис. гривень. Все що пов`язане з похоронними процесами компанія бере на себе, - заявив голова правління «Чорноморнафтогазу» Анатолій Присяжнюк.

Правління ДАТ також затвердило програму допомоги дітям загиблих: до 16-річного віку їм надаватиметься матеріальна підтримка, а після закінчення школи бажаючим сприятимуть під час вступу до івано-франківського інституту нафти і газу. Вдови загиблих, за бажання, будуть прийняті на роботу в «Чорноморнафтогаз», говориться в повідомленні прес-центру компанії.

«Чорноморнафтогаз» відкрив рахунок для надання матеріальної допомоги сім`ям працівників компанії, загиблих під час аварії Мі-8 на СПБУ «Таврида». Одержувач: ДАТ «Чорноморнафтогаз», р/р №26001000431709 в АКБ «Чорноморський банк розвитку і реконструкції», ОКПО 00153117, МФО 384577.

У смт Чорноморське цілодобово працює штаб з розслідування причин аварії та надання допомоги сім’ям потерпілих.