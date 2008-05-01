Тіла усіх загиблих ідентифіковані родичами та за стоматологічними картками
18:00, 01 травня 2008Крым
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Психологи продовжують працювати з сім’ями
Усі тіла загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8 у Чорному морі ідентифіковані родичами та за стоматологічними картками.
Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу.
Як повідомлялося, з місця катастрофи усі тіла були перевезені до Сімферополя, де за участю Генпрокуратури проведено роботи з опізнання.
Члени Урядової комісії та група психологів продовжують працювати з сім’ями загиблих.
Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня при посадці на плавучу бурову платформу ”Таврида” у Чорному морі. На борту вертольота перебуло 17 співробітників ”Чорноморнафтогазу” і троє членів екіпажу. Усі вони загинули.
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