У Криму «оживили» Катерину II (фото)

У Криму «оживили» Катерину II (фото)

00:51, 02 травня 2008
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В Євпаторії пройшов відкритий чемпіонат живих статуй...У перфомансі взяли участь актори з країн Європи, учасники з Криму...Кажуть, що таких чемпіонатів ще не проводили на території СНД...

В Євпаторії «оживили» багато відомих осіб: Наполеона, Петра I, Катерину II, Потьомкіна, Суворова та інших. В місті пройшов відкритий чемпіонат живих статуй.

У скульптурних композиціях розкрили національну, військову, історічну та інші теми. У перфомансі взяли участь актори з країн Європи, учасники з Криму і Євпаторії.

Директор Євпаторійського міського центру дозвілля Віктор Аріхін зазначив, що таких чемпіонатів, як відкритий чемпіонат живих статуй, ще не проводили на території СНД. «У СНД ще такого не проводили», - наголосив він.

Фото Олексія Сувірова /УНІАН

 

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