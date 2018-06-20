У Криму «оживили» Катерину II (фото)
В Євпаторії пройшов відкритий чемпіонат живих статуй...У перфомансі взяли участь актори з країн Європи, учасники з Криму...Кажуть, що таких чемпіонатів ще не проводили на території СНД...
В Євпаторії «оживили» багато відомих осіб: Наполеона, Петра I, Катерину II, Потьомкіна, Суворова та інших. В місті пройшов відкритий чемпіонат живих статуй.
У скульптурних композиціях розкрили національну, військову, історічну та інші теми. У перфомансі взяли участь актори з країн Європи, учасники з Криму і Євпаторії.
Директор Євпаторійського міського центру дозвілля Віктор Аріхін зазначив, що таких чемпіонатів, як відкритий чемпіонат живих статуй, ще не проводили на території СНД. «У СНД ще такого не проводили», - наголосив він.
Катерина II
Фото Олексія Сувірова /УНІАН
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