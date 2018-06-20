У Криму «оживили» Катерину II (фото)

В Євпаторії «оживили» багато відомих осіб: Наполеона, Петра I, Катерину II, Потьомкіна, Суворова та інших. В місті пройшов відкритий чемпіонат живих статуй.

У скульптурних композиціях розкрили національну, військову, історічну та інші теми. У перфомансі взяли участь актори з країн Європи, учасники з Криму і Євпаторії.

Директор Євпаторійського міського центру дозвілля Віктор Аріхін зазначив, що таких чемпіонатів, як відкритий чемпіонат живих статуй, ще не проводили на території СНД. «У СНД ще такого не проводили», - наголосив він.

Фото Олексія Сувірова /УНІАН