Для розслідування аварії «Нафтогазу-67» Гонконгу треба більш як півроку?

Розслідування аварії судна "Нафтогаз-67" - триває. Водночас, незважаючи на те, що з часу катастрофи минуло більше місяця, українські представники так і не можуть поспілкуватися з капітаном китайського судна, що врізалося в "Нафтогаз-67".

Заступник голови правління ДАТ “Чорноморнафтогаз” Анатолій Козлов: “Що стосується китайської сторони, то вони мовчать, інформація закрита. Що стосується ношої позиції, то наш капітан дав свідчення перед камерами. Думка нашої сторони – в цій аварії нашої вини немає, якщо і є, то мінімальна. Є багато претензій до тієї сторони“.

Окрім того, представник “Чорноморнафтогазу” заявив, що всі тіла знайдених моряків передані властям Гонконгу для упізнання. Всі аналізи родичів загиблих передані до Гонконгу. Упізнавати загиблих будуть за аналізом ДНК. Ця процедура займе приблизно 2-3 тижня. Для того щоб провести незалежне розслідування Гонконгу треба більш як півроку.

Канал 24