За безстрокове базування російського флоту у Севастополі агітують комуністи

У Криму сьогодні офіційно стартував збір підписів за безстрокове базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

Рішення про офіційний початок збору підписів у містах, райцентрах, селах півострова під текстом «Народного плебісциту про надання права безстрокового базування кораблів Червонопрапорного Чорноморського Військово-морського флоту Російської Федерації в Криму, в місті-героєві Севастополі» було прийнято сьогодні під час спільного пленуму Кримського рескому КПУ і Антифашистського комітету Криму.

«Відозва лідера кримських комуністів і антифашистів Леоніда ГРАЧА за безстрокове базування Чорноморського флоту в Севастополі зустріла найактивнішу підтримку в народних масах. До штабу Кримського рескому КПУ і Антифашистського комітету Криму почали активно надходити заявки від бажаючих приєднатися до народного плебісциту», - заявляють комуністи Криму.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на традиційній партизанській маївці в Криму перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії України, народний депутат Л.ГРАЧ заявив про намір почати збір підписів за те, щоб ЧФ РФ «навіки залишався» в Севастополі.