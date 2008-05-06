Хай Чорноморський флот Росії святкує 225 річницю на своїх об’єктах?

У МЗС України вважають, що святкування 225-річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити на об’єктах ЧФ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу у вівторок речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що ЧФ РФ базується на одній з територіально-географічних ділянок Севастополя, а Севастополь не є базою ЧФ.

«Ми виходимо з того, що святкування річниці Чорноморського флоту має відбуватися на об’єктах Чорноморського флоту», - сказав В.КИРИЛИЧ.

«Широке розлоге проходження військової техніки містом - це вже військовий парад, а це є елемент ідеологічний», - додав він.

Він зазначив, що треба чітко розмежовувати відзначення певної річниці ЧФ РФ на території України із святкуванням Дня міста Севастополь, що абсолютно не має нічого спільного.

Як повідомляв УНІАН, день Чорноморського флоту щорічно відзначається 13 травня, цього року основні святкові заходи планується провести 11 травня.