«Укртелеком» на 8 і 9 травня надасть учасникам ВВВ по 10 безкоштовних хвилин

Компанія «Укртелеком» у свята надасть учасникам Великої Вітчизняної війни по 10 хвилин безкоштовних міжнародних, міжміських і мобільних розмов. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«На честь 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні ВАТ «Укртелеком» проводить 8 і 9 травня добродійну акцію - надає кожному з учасників ВВВ (і особам, до них прирівняних) загалом 10 безкоштовних хвилин для розмов по Україні, СНД, а також можливість спілкуватися з абонентами операторів мобільного зв`язку», - йдеться в повідомленні компанії «Укртелеком».

При здійсненні дзвінків по Україні ветерани можуть дзвонити безкоштовно не тільки абонентам «Укртелекому», але й абонентам операторів «Велтон телеком», «ТК «Велтон телеком», «Телесистеми України», «Укомлайн».

При дзвінках абонентам мобільних мереж добродійна акція поширюється на дзвінки абонентам операторів мобільного зв`язку «Укртелеком» (код мобільної мережі 091), «Голден телеком» (код 039), «УМС» (коди 050, 066, 095, 099), «Українські радіосистеми» (код 068), «Телесистеми України» (код 092), «Інтертелеком» (код 094).

При дзвінках абонентам операторів мобільного зв`язку «Київстар» (коди 067, 096, 097, 098) і «Астеліт» (коди 063, 093) розмови сплачуються за діючими тарифами.

Дзвонити по телефону можна як із квартирних телефонів за місцем реєстрації, так і з поштових відділень і переговорних пунктів. При особистому зверненні слід пред`являти відповідне посвідчення й довідку про ідентифікаційний код.