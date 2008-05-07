Встановлення дошки на честь 90-ї річниці підйому прапорів УНР перенесено

Встановлення пам’ятної дошки на честь 90-ї річниці підйому українських прапорів на деяких кораблях Чорноморського флоту, яке планувалося на сьогодні, перенесено на невизначений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН повідомив сьогодні журналістам, що пам’ятну дошку на честь 90-ї річниці підйому прапорів Української Народної Республіки на кораблях Чорноморського флоту буде встановлено „найближчим часом”.

Як пояснив С.КУНІЦИН, дошку не було встановлено сьогодні, як планувалося, оскільки “доробляються ряд рішень, які були ухвалені по цьому питанню”.

Голова МДА підкреслив: “У нас є Указ Президента України. Ми його не обговорюємо, він буде виконаний. Протягом кількох днів ми проведемо на місцевому рівні усі необхідні узгодження, і ближчим часом цю дошку буде відкрито”.

На думку С.КУНІЦИНА, „був такий історичний факт (підйому українського прапору на кораблях Чорноморського флоту – УНІАН), не треба з нього робити, умовно кажучи, якесь сміховисько, і зіштовхувати людей лобами. У нас тисячі табличок по Севастополю, різного рівня і різних часів. Тому нічого страшного в цьому немає. Указ Президента буде виконано”.

Як стало відомо УНІАН, вчора на Графській пристані, де планується встановити пам’ятну дошку, кілька активістів проросійських громадських організацій і політичних партій влаштували пікет і не дали змоги будівельникам розпочати монтажні роботи. Пікетувальники простояли на даному місці до пізньої ночі, є вони там і зараз.

Довідка УНІАН. 7 травня об 11.00 на Графській пристані Севастополя планувалося відкрити меморіальну дошку, присвячену 90-й річниці підняття прапорів Української Народної Республіки на кораблях Чорноморського флоту і у фортеці Севастополь.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України урочисте відкриття пам’ятної дошки мало відбутися „на підставі Указу Президента України «Про заходи з відзначення 90-річниці подій Української революції 1917-1921 років та вшанування її учасників», а також з нагоди 90-річчя „переходу Чорноморського флоту під юрисдикцію України, підняття українських прапорів на головних силах флоту, в портах України та фортеці Севастополь”.

6 травня Севастопольська міська рада ухвалила рішення, в якому, зокрема, йдеться, що „незрозумілим для більшості севастопольців є рішення адміністрації про встановлення пам’ятної дошки на Графській пристані достатньо спірному моменту в історії, коли при спробі зберегти флот від захоплення німцями у 1918 році були підняті прапори Української Народної Республіки”.

Тому, за словами авторів заяви, представники міської ради не будуть брати участь в заходах, присвячених відкриттю після реконструкції площі Нахімова, Матроського бульвару та у відкритті на Графській пристані пам’ятної дошки, запланованих на 7 травня.