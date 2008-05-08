Влада повинна вести цілеспрямовану інформаційну політику в Криму

Українська влада терміново повинна сформувати і вести цілеспрямовану інформаційну політику в Автономній Республіці Крим.

Таке переконання висловив представник Української народної партії, перший командувач Військово-Морських Сил України Борис КОЖИН, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

«Черговий прояв антиукраїнської ідеології в Криму повинен змусити українську владу нарешті сформувати і вести цілеспрямовану інформаційну політику на півострові», - заявив Б.КОЖИН, коментуючи повідомлення ЗМІ про перешкоджання встановленню пам’ятного знака на честь підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту в 1918 році з боку севастопольських депутатів.

«29 квітня український флот святкував своєрідний день народження – цього дня у 1918 році вперше за свою історію Чорноморський флот підняв українські прапори», - зазначив Б.КОЖИН і додав, що «ця історична подія варта увічнення незалежною Українською державою». Тож, за його словами, і «встановлення пам’ятної дошки на Графській площі в Севастополі на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту цілком виправдане, законне відповідно до рішення Севастопольської міськадміністрації і схвалене провідними істориками Севастополя».

Таким чином, Б.КОЖИН розцінює «дії севастопольських депутатів, що завадили встановленню пам’ятної дошки як такі, що має розглядати прокуратура». Оскільки почастішали “випадки, коли представники різних громадських організацій та навіть державних установ Криму використовують відверто російські шовіністичні гасла, переслідуючи мету – викорінити з АР все українське, навіть всупереч історичним фактам”, Б.КОЖИН закликає вище керівництво держави «посилити покарання за подібні дії та почати впровадження цілеспрямованої державної інформаційної політики на півострові».