Куніцин відхрестився від листівок, які закликають до розпуску міськради

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН рішуче заперечує свою

причетність до якихось листівок, спрямованих проти діяльності Партії регіонів і її представників у депутатському корпусі міської ради», а також закликають жителів Севастополя до «розпуску міської ради», що їх поширюють «на вулицях міста і по квартирах мешканців».

Він вважає подібні дії провокаційними, спрямованими на підрив авторитету і престижу міської державної адміністрації.

Про це повідомили у відділі у справах преси і інформації міської державної інформації, де також повідомили про «сигнали про спроби невідомих громадян дискредитувати діяльність Севастопольської міської державної адміністрації і її голови С.КУНІЦИНА» шляхом розповсюдження таких листівок, що надходили в орган виконавчої влади.

Як додали в міській адміністрації, на думку С.КУНІЦИНА, «діяльність виконавчої влади в Севастополі відкрита і прозора, досить добре висвітлена в ЗМІ. Ми вважаємо за краще завойовувати свій авторитет конкретними справами з поліпшення рівня і якості життя севастопольців. Ми не потребуємо дешевих трюків».

С.КУНІЦИН закликав севастопольців «не піддаватися на подібні провокації, не повідомляти незнайомим людям свої паспортні дані, які можуть бути використані для різних махінацій (за наявною в міській адміністрації інформацією, розповсюджувачі пропонують громадянам по 30 грн. за можливість записати їх паспортні дані. При цьому самі жодних документів не пред`являють - УНІАН).