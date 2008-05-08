НУНС: Росіяни у Криму поводяться так, ніби це їхня власна територія

Народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Ярослав КЕНДЗЬОР ввважає, що у День Перемоги російські прапори мають висіти лише на території цієї Росії.

Про це він заявив, коментуючи акцію об`єднання "Російська співдружність" "У кожному вікні - російський прапор", яка зараз проходить у Криму.

"Розвішування державних прапорів Російської Федерації по всьому Севастополю і по всьому Криму - це ще один недружній жест із боку Росії. Російський прапор може висіти на будинку, де розташовано, наприклад, штаб російського Чорноморського флоту та інші установи, визначені українською владою. Для святкування із символікою РФ у Криму є територія їхньої військової бази", - сказав депутат, повідомляє прес-служба НУ-НС.

"Росіяни у Криму поводяться безцеремонно, ніби це їхня власна територія, і дуже прикро, що на це не завжди вчасно й адекватно реагує українська влада Криму. Часом під тиском Києва вона робить якість обережні, несміливі кроки, щоб закликати до порядку російську воєнщину, але це не справляє належного впливу", - вважає Я.КЕНДЗЬОР

"Із самими прапорами теж є певна проблема. Зрозуміло, що ті, хто воював у Червоній Армії, робили це під прапорами Радянського Союзу, тоді як триколор був "на озброєнні" генерала Власова. Логічно виходити на свято під прапором своєї Батьківщини, і можна зрозуміти людей, які так це аргументують. Але в Україні це є синьо-жовтий стяг, а прапор іноземної держави може майоріти тільки на території її військової бази", - додав він.

Також це акцію прокоментував ще один депутат від НУ-НС - Андрій ПАРУБІЙ.

Він заявив: "Акція з масовим розвішуванням в Криму російського триколору не має нічого спільного з вшануванням тих людей, які воювали проти нацистської Німеччини. Під прапорами триколору, які планують виставити в Криму під час святкування 9 травня воювали насправді не воїни Червоної армії, а армія генерала Власова, котра боролася проти Радянського Союзу на боці Німеччини і викорстання їх прапору на святкуванні перемоги над фашизмом є наругою над переможцями у тій війні". А.ПАРУБІЙ зазначив: "очевидно, що організатори масового розвішування триколору мають на меті не вшанувати тих хто загинув, в боротьбі з фашистською Німеччиною, а просто активізувати антиукраїнські настрої в Криму і посіяти ворожнечу між Україною та Росією".

"Ця справа повинна стати предметом розгляду українських спецслужб і я переконаний, що й цього разу буде достатньо рішучості, щоб присікти будь-які антиукраїнські виступи в Криму і дії провокативних груп, які сьогодні намагаються розпалювати ці настрої на території України", - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, у Криму 7 травня стартувала акція «В кожному вікні – російський прапор». Акція, присвячена 63-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, проводиться організаціями російських співвітчизників, які входять в громадське об`єднання «Російська співдружність». Під час акції майорітимуть російські триколори. Кримчан закликають одержані прапори вивісити з вікон і балконів у день Перемоги. Крім прапорів, людям також роздають георгіївські стрічки. Організатори вирішили зробити акцію «В кожному вікні – російський прапор» щорічною.