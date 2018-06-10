Росія «пограла м`язами» в Севастополі (фото)

11 травня з нагоди 225-ї річниці створення Чорноморського флоту Росії проведено численні урочисті заходи, найбільш помітними з яких стали парад кораблів і водноспортивне свято...

В параді і водноспортивному святі взяли участь 30 бойових кораблів ЧФ, 10 допоміжних суден, підрозділи морської піхоти. В лінії кораблів стояли і великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" та судно розмагнічування "Балта" Військово-Морських Сил України.

Висадки бронетранспортерів із великого десантного корабля ЧФ РФ не було (за наполяганням української сторони). В сценарій свята увійшло, зокрема, театралізований виступ російської імператриці Катерини ІІ, яка зачитала свій указ про закладення фортеці Севастополь.

Учасників параду привітав з трибуни в.о. міністра оборони РФ Анатолій Сердюков. Він, зокрема, зазначив, що „єдине свято флотів Росії і України є запорукою для подальшого зміцнення співробітництва двох держав, як на морських, так і на політичних просторах”. Російських і українських моряків також привітав присутній на святі виконуючий обов’язки першого заступника міністра оборони України Валерій Іващенко.

Серед гостей свята - мер Москви Юрій Лужков, депутат Державної Думи РФ Костянтин Затулін, лідер ПСПУ Наталія Вітренко та інші...

Мер Москви Юрій Лужков заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Лужков підкреслив: «Севастополь в 1948 році був виділений як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій, і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військової-морської бази – Севастополя».

12 травня СБУ заборонила Юрій Лужкову в`їзд до України...

Фото Олександра Юрченка, Олексія Сувірова / УНІАН