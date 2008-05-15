КРУ виявило фінансові порушення в «Севморрибпорту» на 1,8 млн. грн.

Контрольно-ревізійним управлінням у місті Севастополі в результаті проведеної у лютому - березні 2008 року ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Севастопольський морський рибний порт» («Севморибпорт») за період з 1 квітня 2006 р. по 31 грудня 2007 р. встановлено фінансових порушень на загальну суму 1834,44 тис. грн.

За інформацією КРУ у місті Севастополі, розміщеною на веб-сайті Севастопольської міської державної адміністрації, під час перевірки, зокрема, виявлено, що підприємством недоотримано фінансових ресурсів у сумі 0,47 тис. грн.; порушень чинного законодавства, що призвели до втрат - у сумі 64,66 тис. грн.; порушень чинного законодавства, що не призвели до втрат - у сумі 1326,26 тис. грн.; інші порушення фінансової дисципліни - у сумі 443,05 тис. грн.

У ході ревізії відшкодовано збитків у сумі 44,38 тис. грн., усунуто інших порушень в сумі 12,52 тис. грн.

За допущені порушення законодавства з фінансових питань стосовно п’яти посадових осіб ДП «Севморрибпорт» складено протоколи про адміністративне правопорушення, за результатами розгляду яких винесено постанови про накладення адміністративних штрафів на загальну суму 0,68 тис. грн.

Директору Державного підприємства «Севастопольський морський рибний порт» направлено вимогу щодо повного усунення виявлених ревізією порушень і недоліків, з внесенням пропозицій про притягнення винних осіб до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

За наслідками ревізії проінформовано прокуратуру міста Севастополя.