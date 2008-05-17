Золото Чемпіонату України з футболу завоював Шахтар

Завершилися матчі завершального 30-го туру Чемпіонату України з футболу 2007/2008. Володарем золота став донецький «Шахтар». 2 місце у київського «Динамо», 3 - у харківського «Металіста».

У донецькому дербі «Шахтар» обіграв «Металург» (4:1). Таким чином результат у Харкові для «Динамо» вже нічого не вирішував. Киянам по ходу гри двічі довелося відіграватися, а «Металіст» виглядав переконливіше.

Сімферопольська «Таврія» зайняла 5-е місце в чемпіонаті України з футболу 2007/2008. 17 травня «Таврія» і запорізький «Металург» зіграли внічию (рахунок 2:2).

Вищу лігу залишають «Закарпаття» і «Нафтовик», які набрали найменшу кількість очок.

Чемпіонат України

30 тур

Шахтар - Металург Д 4 : 1 (Жадсон 11, Ілсіньйо 33, Фернандіньйо 38, Кравченко 65 - Косирін 51)

Металіст - Динамо 2 : 2 (Девіч 36, 77 - Каддурі 71, Олейник 90)

Дніпро - Карпати 0 : 0

Ворскла - Нафтовик-Укрнафта 1 : 1 (Цуррі 57 пен. - Каракевич 64)

Чорноморець - Кривбас 1 : 1 (Гришко 15 - Мельник 90+1)

Закарпаття - Зоря 0 : 2 (Луценко 14, Воробей 67)

Арсенал - ФК Харків 0 : 0

Таврія - Металург З 2 : 2 (Йокшас 52, Назаров 90+1 - Лазарович 59, Кабанов 85)

Нападаючий Металіста Марко Девіч, який оформив дубль в матчі з Динамо, став кращим бомбардиром нинішнього чемпіонату з результатом у 20 забитих м`ячів.

Підсумкова таблиця Чемпіонату України з футболу 2007/2008

1. Шахтар 74

2. Динамо 71

3. Металіст 63

4. Дніпро 59

5. Таврія 47

6. Арсенал Д 42

7. Чорноморець 38

8. Ворскла 36

9. Металург З 36

10. Карпати 33

11. Зоря 31

12. Металург Д 31

13. Кривбас 30

14. ФК Харків 27

15. Нафтовик-Укрнафта 26

16. Закарпаття 18