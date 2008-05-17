Золото Чемпіонату України з футболу завоював Шахтар
Таврія - Металург З - 2:2
Завершилися матчі завершального 30-го туру Чемпіонату України з футболу 2007/2008. Володарем золота став донецький «Шахтар». 2 місце у київського «Динамо», 3 - у харківського «Металіста».
У донецькому дербі «Шахтар» обіграв «Металург» (4:1). Таким чином результат у Харкові для «Динамо» вже нічого не вирішував. Киянам по ходу гри двічі довелося відіграватися, а «Металіст» виглядав переконливіше.
Сімферопольська «Таврія» зайняла 5-е місце в чемпіонаті України з футболу 2007/2008. 17 травня «Таврія» і запорізький «Металург» зіграли внічию (рахунок 2:2).
Вищу лігу залишають «Закарпаття» і «Нафтовик», які набрали найменшу кількість очок.
Чемпіонат України
30 тур
Шахтар - Металург Д 4 : 1 (Жадсон 11, Ілсіньйо 33, Фернандіньйо 38, Кравченко 65 - Косирін 51)
Металіст - Динамо 2 : 2 (Девіч 36, 77 - Каддурі 71, Олейник 90)
Дніпро - Карпати 0 : 0
Ворскла - Нафтовик-Укрнафта 1 : 1 (Цуррі 57 пен. - Каракевич 64)
Чорноморець - Кривбас 1 : 1 (Гришко 15 - Мельник 90+1)
Закарпаття - Зоря 0 : 2 (Луценко 14, Воробей 67)
Арсенал - ФК Харків 0 : 0
Таврія - Металург З 2 : 2 (Йокшас 52, Назаров 90+1 - Лазарович 59, Кабанов 85)
Нападаючий Металіста Марко Девіч, який оформив дубль в матчі з Динамо, став кращим бомбардиром нинішнього чемпіонату з результатом у 20 забитих м`ячів.
Підсумкова таблиця Чемпіонату України з футболу 2007/2008
1. Шахтар 74
2. Динамо 71
3. Металіст 63
4. Дніпро 59
5. Таврія 47
6. Арсенал Д 42
7. Чорноморець 38
8. Ворскла 36
9. Металург З 36
10. Карпати 33
11. Зоря 31
12. Металург Д 31
13. Кривбас 30
14. ФК Харків 27
15. Нафтовик-Укрнафта 26
16. Закарпаття 18