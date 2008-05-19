Водій автобуса Ікарус порушив правила - попередня причина аварії у Криму

За попередніми даними ДАІ МВС, причина ДТП у Криму, внаслідок якої 20 осіб травмовані, полягає у порушенні Правил дорожнього руху водієм автобуса Ікарус.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінтрансу.

Автобус Ікарус, р/н АК 6295 АН, належить ТОВ Санаторій «Північне сяйво» (Саки, Крим), не ліцензований.

За результатами попереднього розслідування причин та обставин ДТП було встановлено, що автобус виконував перевезення пасажирів з порушенням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», за що до ТОВ Санаторій «Північне сяйво» Головавтотрансінспекцією було застосовано штрафних санкцій на суму 1700 грн. за здійснення пасажирських перевезень без передбачених діючим законодавством відповідних документів.

"На 33 км автодороги Сімферополь - Миколаївка - водій автобуса "Ікарус", здійснюючи нерегулярні перевезення 43 пасажирів з м. Саки до м. Ялта, при виконанні маневру повороту ліворуч не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген-Туарег, що рухався у зустрічному напрямку, - йдеться у повідомленні. - Після цього автобус зіткнувся з легковим автомобілем Опель - Астра, який стояв на автодорозі Саки – Горлівка, і намагався виконати поворот ліворуч в напрямку м. Сімферополь".

Внаслідок пригоди водій та пасажир легкового автомобіля Фольксваген-Туарег, а також 18 пасажирів автобуса (серед яких є діти віком від 3-х до 6-ти років) отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні, нагадує Мінтранс.