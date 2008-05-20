БЮТ за негайне створення комісії ВР з розслідування ситуації навколо Vanco

Фракція БЮТ вимагає негайно створити слідчу комісію ВР з розслідування ситуації навколо компанії Vanco.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, “склалася вкрай тривожна ситуація з державними природними ресурсами. А вони належать не лише українському народу, вони належать нашим нащадкам. Саме тому за останні роки незалежності України наймасштабнішим злочином стала передача найпотужнішого і найбільш перспективного шельфу Чорного та Азовського морів (де є потужні поклади нафти і газу) офшорним компаніям, які зареєстровані на Віргінських островах і статутний капітал яких складає 12 тисяч доларів США”.

Як наголосив депутат, “уряд повернув шельфи державі, скасувавши принизливі, корумповані угоди, які зраджують національні інтереси України”. Водночас, за його словами, 19 травня на раді РНБО було прийнято рішення, яке зобов’язує поновити передачу шельфу Чорного та Азовського морів у власність “нікому невідомої офшорної компанії”.

А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що Блок Юлії Тимошенко вважає цей акт “фактом неприхованої корупції та підтвердженням причетності високопосадовців до кримінальних схем, що приховуються за цією, безпрецедентною за своїми масштабами, аферою”.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього компанія Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.