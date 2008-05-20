У Криму проходить зустріч командувачів флотів Чорноморського регіону

Сьогодні у Партеніті (Крим) розпочалися щорічна зустріч командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону і засідання командувачів ВМС країн-учасниць Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, для участі у цих заходах до Криму прибули керівний склад командувань військово-морських сил Болгарії, Грузії, Російської Федерації, Румунії, Туреччини та України.

Україну на цих заходах представляє командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.

Головна мета зустрічі командувачів ВМС країн Чорноморського регіону та країн-учасниць “Blackseafor” полягає в обговоренні питань розвитку шляхів співробітництва військових флотів країн Причорномор’я у галузі безпеки. Також учасники засідань планують узгодити напрями та підвищити ефективність співпраці в рамках Чорноморської групи військово-морського співробітництва та затвердити програму діяльності з’єднання “Blackseafor” на 2008-2009 роки.

У перервах між засіданнями представники іноземних делегацій ознайомляться з видатними історичними та культурними пам’ятками Криму – Воронцовським та Лівадійським палацами, Ханський палацом у Бахчисараї, а також відвідають меморіал загиблих воїнів на Сапун-горі у Севастополі.

Щорічна зустріч командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону та засідання командувачів ВМС країн-учасниць “Blackseafor” завершиться 22 травня.