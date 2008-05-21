Заклик депутатів Севастополя скасувати заборону на в’їзд Лужкова є провокацією

Звернення депутатів Севастопольської міської ради до СБУ і Міністерство закордонних справ України щодо скасування заборони на в’їзд мера Москви Юрія ЛУЖКОВА є політичною провокацією, не виключено, що інсценованою з-за кордону.

Про це заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ, коментуючи відповідне рішення міськради, прийняте на засіданні 20 травня.

Таке рішення міськради, на думку представника керівництва виконавчої влади міста, „є абсолютно політично безвідповідальним, яке, до того ж, виходить за межі повноважень органу місцевого самоврядування”.

Як вважає Д.БАЗІВ, „дане рішення потребує серйозного правового вивчення і серйозних висновків”. На переконання заступника голови міськадміністрації, „поява такого рішення зайвий раз підтверджує необхідність якомога скорішого внесення змін до виборчого законодавства і повернення виборчої мажоритарної системи до органів місцевого самоврядування”.

На думку Д.БАЗІВА, „це надасть можливість все ж таки повернути органи місцевого самоврядування до їх прямих функціональних обов’язків й одночасно знизити рівень заполітизованості органів місцевого самоврядування”. За його словами, „ми бачимо, що почасти органи місцевого самоврядування нехтують вирішенням тих питань, які безпосередньо входять до їх компетенції. Замість цього постійно готують політичні рішення, як це, наприклад, мало місце у випадку з оголошенням Севастополя територією без НАТО. Так само це стосується і рішення відносно звернення до СБУ і МЗС щодо Ю.ЛУЖКОВА”, - сказав Д.БАЗІВ.

Як вважає заступник голови міськадміністрації, ”це рішення міськради має понести за собою певні правові наслідки, у тому числі і для міської ради”.

Він повідомив, що міськдержадміністрація звернулася офіційно до міської ради з проханням надати результати поіменного голосування з цього питання і очікує на відповідь. ”Вважаю, ми будемо серйозно вивчати, як могло так статися, що депутати загальноукраїнських партій ухвалюють рішення, які, на мій погляд, носять просто антидержавницький характер. Я думаю, що керівництву політичних партій, депутати яких представлені у міській раді, треба задуматися, чи не загралися на місцевому рівні керівники цих політичних партій”, - зазначив Д.БАЗІВ.

Водночас, заступник голови міськадміністрації висловив задоволення з приводу того, що „голові міської ради Севастополя Валерію САРАТОВУ вистачило розуміння ситуації і можливих наслідків у випадку, якщо було б ухвалене рішення щодо присвоєння меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ звання почесного громадянина міста-героя Севастополя, і це питання не голосувалося” (депутати деяких фракцій під час обговорення порядку денного „з голосу” пропонували внести це питання).