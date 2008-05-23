На хабарників у школах та ВНЗ можна поскаржитися в прокуратуру Криму
11:20, 23 травня 2008Крым
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Працює «гаряча лінія»
Про факти хабарництва і корупції під час проведення тестування випускників установ загальної середньої освіти та вступних іспитів до вищих навчальних закладів можна повідомити у прокуратуру Криму.
На виконання доручення Президента України і завдання Генеральної прокуратури України, з метою відкритості та готовності органів прокуратури до негайного реагування на повідомлення громадян про факти хабарництва і корупції під час проведення тестування та вступних іспитів, в прокуратурі Криму запроваджено функціонування телефону «гарячої лінії».
Телефон - (80652) 550-399, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
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