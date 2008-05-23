На хабарників у школах та ВНЗ можна поскаржитися в прокуратуру Криму

11:20, 23 травня 2008
Крым
0 0

Працює «гаряча лінія»

Про факти хабарництва і корупції під час проведення тестування випускників установ загальної середньої освіти та вступних іспитів до вищих навчальних закладів можна повідомити у прокуратуру Криму.

На виконання доручення Президента України і завдання Генеральної прокуратури України, з метою  відкритості  та готовності органів прокуратури до негайного реагування на повідомлення громадян про факти хабарництва і корупції під час проведення тестування та вступних іспитів, в прокуратурі  Криму запроваджено функціонування телефону «гарячої лінії».

Телефон - (80652) 550-399, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter