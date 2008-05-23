Представники ділових кіл ОАЕ і Єгипту хочуть інвестувати в розвиток Криму

Представники ділових кіл Об`єднаних Арабських Еміратів і Єгипту мають намір до кінця року інвестувати засоби в розвиток прибережних територій Криму (в першу чергу, в ПБК і західному узбережжі).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії BUIC Capital Management (компанія також відома під назвою «Бізнес Інвест Капітал»), представники якої провели зустріч з арабськими бізнесменами.

Згідно повідомленню прес-служби, в ході втречи обговорювалися питання співпраці в реалізації масштабних девелоперських проектів на землях Кримського півострова. Зокрема, представники арабського капіталу виявили цікавість до інвестування в девелопмент земельних ділянок з виходом на пляжі і скелясті береги. Розглянуті проекти припускають будівництво нових готельних комплексів, яхт-клубів, а також можливості розвитку широкопрофільного туристичного бізнесу. Інвестори готові також брати участь в подальшому розвитку інфраструктури півострова, повідомляє прес-служба BUIC Capital Management.