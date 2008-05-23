Кримські татари схвалюють європейські зовнішньополітичні пріоритети України
Дані Центру близькосхідних досліджень
Переважна частина кримських татар цілком позитивно ставиться до євроінтеграційного вектору української зовнішньої політики.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив президент Центру близькосхідних досліджень Олександр БОГОМОЛОВ у ході круглого столу «Конфліктний простір: земля, релігія і право в Криму».
За словами О.БОГОМОЛОВА, проведене Центром дослідження засвідчило, що позиція кримських татар у цьому питанні є ціннісно орієнована і зумовлена, насамперед, складним історичним минулим цього народу.
Говорячи про ставлення кримських татар до Росії, О.БОГОМОЛОВ відзначив, що вони сприймають Росію у контексті «травматичного досвіду». «А та частина кримських татар, що орієнтована на російський вектор, вважається маргінальною», - зауважив експерт.