У Сімферополі відбудеться конференція «Ноосферологія: наука, практика, освіта»

27-29 травня у Сімферополі відбудеться Міжнародна наукова конференція «Ноосферологія: наука, практика, освіта», присвячена 145-річчю з дня народження вченого Володимира Вернадського.

Як повідомили в Таврійському національному університеті (ТНУ) ім. Вернадського, на конференції буде присутній ряд авторитетних професорів з Росії, Молдови і України.

«До даної конференції видана збірка статей з однойменною назвою, в якій провідні фахівці висловлюють своє бачення міждисциплінарних досліджень з ноосферології», - йдеться у повідомленні.

Також в рамках конференції проводитиметься екологічна виставка «Кримські реалії».

ТНУ претендує на те, щоб стати центром досліджень з ноосферології. З 2008-2009 навчального року почнеться читання курсу лекцій з ноосферології для всіх факультетів ТНУ.