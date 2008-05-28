Верховний суд відправив на новий розгляд рішення судів Криму стосовно 36 осіб

У 2008 році Верховний суд України відправив на новий розгляд рішення кримських судів стосовно 36 осіб, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Це результат реагування прокуратури на помилки, допущені при ухваленні судових рішень", - йдеться у повідомленні.

Погодившись з доводами прокуратури Криму про те, що місцевими судами був неправильно застосований кримінальний закон, Апеляційним судом Криму скасовані та змінені вироки місцевих судів щодо 41 особи.

"Перевірка законності і обґрунтованості судових рішень - обов`язок державного обвинувача, закріплений наказом Генерального прокурора України. У той же час 26 рішень скасовано або змінено за ініціативою вищої касаційної і апеляційної інстанцій - це наочні приклади недоробки державних обвинувачів, які не відреагували на грубі порушення кримінального і карно-процесуального закону, допущені судами як при проведенні судового слідства, так і при ухваленні вироку", - повідомляє прокуратура АРК.