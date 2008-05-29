Грізні кораблі флоту Росії відлякують європейців від Криму, - Мінтуризму України

97 мільйонів доларів, які Росія сплачує України за оренду території для базування свого флоту, не покривають збитків, які флот завдає екології Криму, заявляє заступник міністра культури та туризму України, «нашоукраїнець» Юрій ЗУБКО.

«Припинення базування ЧФ РФ у Криму докорінно змінить в кращий бік екологічну ситуацію на півострові та сприятиме напливу на півострів туристів з Європи. Не секрет, що сьогодні ті 97 мільйонів доларів, які Росія сплачує нам за оренду території для базування свого флоту, не покривають збитків, які флот завдає екології АРК», - заявив він, повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

«Кримській владі пора змінити стратегію розвитку своєї туристичної інфраструктури, аби півострів став привабливим для іноземних туристів – у першу чергу, з країн Євросоюзу, - переконаний замміністра. – А виведення російського флоту з Криму якраз і сприятиме, на мою думку, тому, що до Криму поїдуть туристи з країн Європи. Адже грізні військові кораблі та субмарини, які заполонили кримські бухти, відлякують європейців, котрі не звикли до таких мілітаристських краєвидів, та ще й – на відпочинку».

«Усе це, у свою чергу, сприятиме надходженню до бюджетів – і державного, і місцевого - значно більших коштів, аніж зараз Україна отримує від перебування на її території ЧФ. Та й взагалі – поставить крапку в серії безкінечних, штучно створених, спровокований конфліктів, які сьогодні «штормлять» Крим», - заявив Ю.ЗУБКО.