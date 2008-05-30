Нікас Сафронов заявив про готовність провести виставку в Севастополі

Відомий російський художник Нікас САФРОНОВ заявив про готовність провести в Севастополі виставку своїх робіт, присвятивши її 225-річчю міста-героя.

Про це повідомляє прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації (МДА).

Художник в травні передав через директора художнього музею ім. Крошицького Наталію БЕНДЮКОВУ керівникові МДА Севастополя художній альбом своїх робіт з написом «на знак глибокої пошани до мера Севастополя Сергія Куніцина».

Зараз сторони приступили до опрацювання проекту.