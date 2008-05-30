Нікас Сафронов заявив про готовність провести виставку в Севастополі
00:01, 30 травня 2008Крым
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225-річчю міста присвячується
Відомий російський художник Нікас САФРОНОВ заявив про готовність провести в Севастополі виставку своїх робіт, присвятивши її 225-річчю міста-героя.
Про це повідомляє прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації (МДА).
Художник в травні передав через директора художнього музею ім. Крошицького Наталію БЕНДЮКОВУ керівникові МДА Севастополя художній альбом своїх робіт з написом «на знак глибокої пошани до мера Севастополя Сергія Куніцина».
Зараз сторони приступили до опрацювання проекту.
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