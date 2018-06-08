КаZантип продемонстрував щастя (фото)

КаZантип продемонстрував щастя (фото)

20:00, 02 червня 2008
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Репетиція «головної події літа» удалася... Цього року Республіка Z відкриває 16-ий сезон... Місце зустрічі - Крим...

30-31 травня в селі Попівка (Крим) у Республіці Каzантип пройшла традиційна «Демонстрація Щастя».

Жителі республіки їздили по байраках Попівки на величезних платформах і життєстверджуюче демонстрували відчуття щастя.

День наочної безкоштовної «Демонстрації Щастя» є національним святом Республіки Каzантип.

«Демонстрація Щастя» - це генеральна репетиція нового, 16-го сезону Каzантипу. Під час свята виступали кілька десятків ди-джеїв.

Фото О.Сувірова/ УНІАН та з офіційного сайту Республіки Z

 

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