КаZантип продемонстрував щастя (фото)

Репетиція «головної події літа» удалася... Цього року Республіка Z відкриває 16-ий сезон... Місце зустрічі - Крим...

30-31 травня в селі Попівка (Крим) у Республіці Каzантип пройшла традиційна «Демонстрація Щастя». Жителі республіки їздили по байраках Попівки на величезних платформах і життєстверджуюче демонстрували відчуття щастя. День наочної безкоштовної «Демонстрації Щастя» є національним святом Республіки Каzантип. «Демонстрація Щастя» - це генеральна репетиція нового, 16-го сезону Каzантипу. Під час свята виступали кілька десятків ди-джеїв. Фото О.Сувірова/ УНІАН та з офіційного сайту Республіки Z

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