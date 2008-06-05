Мінтрансзв’язку витратило 6,6 млн. грн. на ліквідацію наслідків Керченської трагедії

Міністерство транспорту і зв`язку України витратило на першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події, яка сталася 11 листопада 2007 року в акваторії Чорного і Азовського морів, - 6 млн. 617, 941 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, такі дані навів заступник міністра транспорту і зв`язку України, директор Державного департаменту морського і річкового транспорту Володимир РАБОТНЄВ.

Нагадаємо, 11 листопада 2007 року шторм став причиною корабельних аварій в Азовському і Чорному морях. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався навпіл, у море вилилось більш як 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму і на острові Коса Тузла було зібрано більш як 4 тис. тонн мазутово-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту.