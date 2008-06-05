Через відсутність задокументованих меж заповідники Криму піддаються «дерибану»

Лідер Кримської організації Партії зелених України професор Віктор ТАРАСЕНКО заявляє, що через відсутність задокументованих меж об`єкти природно-заповідного фонду Криму піддаються «дерибану» і будівельному натиску.

Про це говориться в заяві лідера кримських «зелених», текст якої переданий УНІАН.

«З`ясувалося, що з 160-ти об`єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) Криму узгоджені і винесені в натуру межі тільки 17% цих об`єктів. Решта об`єктів ПЗФ, а це відомі державні заповідники (їх в Криму 6), державні природні заказники, пам`ятники природи і садово-паркового мистецтва – не мають винесених в натуру меж і піддаються «дерибану» і будівельному натиску з усіх боків», - заявляє В.ТАРАСЕНКО.

За його словами, «особливо дістається» південнобережним садам і паркам: державному Нікітському ботанічному саду, Алупкінському, Місхорському, Карасанському й іншим паркам. «У них проникають і забудовують безсоромно при згоді, тобто узгодженні місцевих селищних рад, землевпорядних і архітектурних служб, для яких відсутність винесених меж об`єктів ПЗФ є найсприятливішою ситуацією», - говориться в заяві.

Як відзначає В.ТАРАСЕНКО, протести і заклики зберегти ПЗФ Криму - надбання країни - не діють. «Суди і прокурорський нагляд на стороні нахрапистих завойовників південнобережної субтропічної природи», - додає еколог.

«Хто захистить об`єкти ПЗФ в Криму – це питання вже давно риторичне. Пора його перекласти в русло активних природоохоронних дій влади та широкої громадськості України і Криму», - підкреслює еколог.