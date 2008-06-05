Україна не ініціюватиме розірвання Договору про дружбу з Росією

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що ухвалення Державною думою РФ постанови про стан російсько-українських відносин є спробою неприхованого тиску на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що Україна, розвиваючи добросусідські відносини з Росією, послідовно виступає за розвиток рівноправного партнерства між обома країнами і конструктивне вирішення усіх спірних проблем шляхом діалогу, а також докладає зусиль для досягнення позитивних результатів.

«На противагу такому підходу зазначена постанова Державної думи фактично містить ультимативні вимоги до України і є не чим іншим, як спробою неприхованого тиску на нашу державу і неприйнятна для української сторони», - сказав речник МЗС.

За словами В.КИРИЛИЧА, МЗС України виходить з того, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ залишається наріжним каменем взаємовигідних відносин між двома країнами. Цей договір однаковою мірою відповідаю інтересам України та РФ. Саме тому Україна не ініціюватиме його денонсації.

В.КИРИЛИЧ наголосив, що пропозиція Держдуми РФ про вихід з цього договору є недалекоглядним і безвідповідальним кроком.

«Очевидно, що він ніколи не знайде підтримки з боку міжнародної спільноти, адже цим було б завдано серйозної шкоди безпеці і стабільності на континенті та всьому комплексі українсько-російських відносин», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Держдума РФ прийняла постанову, у якій пропонує керівництву Росії у разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство і розглянути питання про вихід Росії з цього документу.

5-6 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочим візитом Росію. Під час візиту глава Української держави має намір обговорити з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ питання перебування на території України Чорноморського флоту РФ і рішення нашої держави щодо інтеграції в НАТО.