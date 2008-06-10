I-ий міський фестиваль соціальної реклами відбувся в Севастополі

У Севастополі відбувся перший міський фестиваль соціальної реклами “NB! – NOTA BENE” (“Зверніть увагу!”).

Як передає кореспондент УНІАН, метою заходу було звернути увагу влади і громадськості міста на брак соціальної реклами на вулицях міста, а також на гострі соціальні проблеми, про які слід широко інформувати загал.

У виставковій залі Центру профілактики ВІЛ/СНІДу відбувся конкурс продуктів соціальної реклами, на якому були представлені 40 робіт різних авторів – від школярів до професійних художників. Кращу продукцію соціальної реклами визначали у номінаціях «кращий плакат», «кращий відеоролик», «краща інтернет-реклама».

Організаторами фестивалю стали Севастопольська благодійна організація «Гавань плюс», Севастопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, молодіжний рух «Студактив», Центр реабілітації наркозалежної молоді «Джерело», молодіжна організація «Волонтер», молодіжний центр жіночих ініціатив.

За словами заступника голови Севастопольської міської держадміністрації Дмитра БАЗІВА, влада міста планує й надалі підтримувати організаторів фестивалю.