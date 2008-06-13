Кримські чиновники попалися на рекордному для України хабарі - понад $5 млн.

У Криму під час отримання хабара на суму понад 5 млн. доларів затримано голову Партенітської селищної ради (Велика Алушта), а також депутата цієї ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, урядовці вимагали гроші за дві земельні ділянки, загальна площа яких становила 17 га.

«За 17 га землі вони вимагали хабар у розмірі 6 млн. 800 тис. доларів, з них 5 млн. 200 тис. доларів вони мали намір привласнити, а 1 млн. 600 тис. доларів офіційно сплатити на рахунки Партенітської сільської ради», - сказав міністр внутрішніх справ.

За інформацією Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України, зловмисники готувалися до оборудки заздалегідь. Ще влітку 2007 року вони з метою власного збагачення створили два приватних підприємства та зареєстрували їх на своїх родичів. Рішенням селищної ради цим підприємствам було дозволено розробляти проекти відведення двох земельних ділянок площею 11 га і 6 га. У цей час посадовці активно шукали покупців на цю землю, пропонуючи її по ціні 4 тис. доларів США за сотку, тобто загальна вартість землі становить 6 млн. 800 тис. доларів США. Знайшовши зацікавлену в оренді землі особу – одного з київських підприємців, вони вимагали передачі хабара в сумі 5,2 млн. доларів США, після чого згадані підприємства переоформлюються на цього підприємця, а Партенітська селищна рада приймає рішення про передачу цих земель в оренду. Різниця між вартістю землі і розміром хабара мала бути сплачена як плата за оренду – на рахунок селищної ради повинні були перерахувати 1,6 млн. доларів США.

На прес-конференції журналістам продемонстрували вилучені доларові купюри. Гроші охороняли кілька працівників «Беркута».

Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що це найбільший в історії української міліції затриманий хабар. До цього, сказав міністр, перше місце займав хабар у 3 млн. грн. в Дніпропетровській області.

Він також повідомив, що операція, проведена силами працівників Головного управління МВС України в Криму та Генеральної прокуратури України, готувалася досить давно. Ю.ЛУЦЕНКО подякував за роботу кримським міліціонерам.